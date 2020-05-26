Президент Узбекистана поручил усилить карантинные меры из-за роста инфицированных

CentralAsia (UZ) - Сегодня, 26 мая, глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе видеоселекторного совещания акцентировал внимание на проводимой работе по противодействию пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба президента. "В последние дни в нашей стране увеличилось число больных коронавирусом. Следует отметить, что руководители большинства регионов и предприятий, наши граждане неправильно воспринимают смягчение карантинных мер, ошибочно думая, что, якобы, болезнь прошла", - отметил глава государства.

По словам Мирзиёева, до сегодняшнего дня из-за рубежа возвращены 47 тысяч узбекистанцев. Почти 50 процентов больных по стране составляют лица, прибывшие из-за границы.

Ожидается, что в течение следующих 10 дней прибудут еще 3,5 тысячи человек воздушным путем и около 7 тысяч через пограничные посты. Вместе с тем более 100 тысяч граждан Узбекистана изъявили желание вернуться на родину и ждут своей очереди. "Участились случаи несоблюдения социальной дистанции, особенно на рынках, в торговых комплексах, банках, уличных прогулок без медицинских масок, проведения различных массовых мероприятий дома. Словом, слабеет бдительность и осторожность.Такая ситуация может свести на нет все наши усилия по выявлению, предупреждению и лечению этой болезни, результативность триллионных расходов из бюджета", - подчеркнул президент.

Республиканской комиссии совместно с хокимами областей в однодневный срок пересмотреть категории территорий, эпидемиологическая ситуация в которых ухудшилась, и внести предложения об усилении карантинных мер.

Министерству здравоохранения поручено увеличить количество проводимых за день анализов в «красных» и «желтых» зонах. При этом необходимо расширить контрольное тестирование в медицинских учреждениях, рынках, банках и местах скопления людей.