В Узбекистане предложили освободить от декларирования доходов президента, депутатов и судей

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана, депутаты Законодательной палаты, члены парламента и Центризбиркома, судьи, а также члены их семей будут освобождены от обязательной декларации своих доходов. Законопроект о госслужбе опубликован для общественного обсуждения на портале Соваз (система оценки законодательных актов) 26 мая.



Проект закона, обсуждение которого продлится до 6 июня, также освобождает от обязательной декларации доходов омбудсмена республики, депутатов Жокаргы Кенеса (Верховного Совета) Каракалпакстана (республика в составе Узбекистана) и представительных органов власти на местах.

Для отдельных категорий госслужащих, перечень которых определяется президентом, могут быть установлены дополнительные требования к декларированию доходов.

Как подчеркивается в пояснительной записке к документу, принятие этого закона должно способствовать созданию условий для формирования стабильных профессиональных кадров в госслужбе, предупреждению коррупции и других злоупотреблений.