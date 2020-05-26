Препарат от эболы остается единственным лекарством против коронавируса, - исследование

CentralAsia (CA) - В начале эпидемии коронавируса большие надежды возлагались на средства против малярии, ВИЧ и лихорадки Эбола. Теперь все они выбыли из гонки, кроме одного, пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger.

В начале пандемии среди лекарственных средств в качестве эффективных вакцин были выделены несколько медикаментов: лопинавир совместно с ритонавиром («Калетра»), средства против малярии и ревматоидного артрита хлорохин и гидроксихлорохин, а также ремдесивир для борьбы с лихорадкой Эбола.

Из них сегодня остался только один медикамент — ремдесивир. Он был разработан для борьбы с лихорадкой Эбола, но не показал положительного эффекта в исследованиях. Однако в случае с коронавирусом ситуация выглядит лучше. Доклад, опубликованный на выходных в научном журнале New England Journal of Medicine, демонстрирует ободряющие результаты.

Исследование, в котором приняло участие около тысячи человек, стало крупнейшим исследованием, в котором ремдесивир сопоставили с плацебо. Его применение привело к тому, что пациенты в среднем покидали госпиталь спустя 11 дней вместо 15. В целом в количестве смертельных случаев не было зарегистрировано значительной разницы. Однако пациенты с умеренным течением болезни (получавшие дополнительный кислород, но не подключенные к аппаратам ИВЛ) при лечении ремдесивиром умирали в четыре раза меньше, чем пациенты из группы, принимавшей плацебо. Каков действительный уровень смертности, пока неизвестно. В исследовании снижение смертности в сравнении с плацебо колебалось между 40 и 90%, говорится в статье.

Использование ремдесивира не дало преимуществ в лечении госпитализированных пациентов с относительно слабым течением болезни (без дополнительного кислорода), а также в тяжелых случаях, когда больные нуждались в искусственной вентиляции легких. «Когда мы даем медикамент в подходящий момент подходящему пациенту, он, очевидно, дает положительный эффект», - говорит Мануэль Баттегай, инфекционист из университетского госпиталя Базеля.

Ожидания от других препаратов в свою очередь невелики. Отсутствие эффекта медикамента «Калетра» против ВИЧ было доказано уже в конце марта в рамках рандомизированного исследования в Китае на 200 пациентах. Изначально предположение, что средство все-таки может быть эффективным при приеме на ранних стадиях заболевания, не подтвердилось.

Что касается хлорохина и его аналога гидроксихлорохина, то многочисленные исследования указывают на отрицательное соотношение пользы и вреда при его использовании в лечении Covid-19. ВОЗ также предостерегает от применения этих препаратов вне исследований.

Авторы исследования в научном журнале The Lancet изучили эффективность обоих препаратов с помощью базы данных Surgical Outcomes Collaborative, объединяющей информацию из 671 клиники по всему миру. При сравнении 15 тыс. пациентов с Covid-19, принимавших гидроксихлорохин или хлорохин, с 80 тыс. пациентами, получавшими другое лечение, выяснилось: при лечении средством от малярии умирало даже больше людей, чем в контрольной группе, значительно чаще встречались и нарушения сердечного ритма, пишут авторы.

«Ни один из сегодняшних кандидатов не меняет ситуацию в корне», - говорит Гюнтхард Хулдрих, заместитель директора Клиники инфекционных болезней и госпитальной гигиены при университетском госпитале Цюриха. Однако это, по его мнению, могут сделать созданные моноклональные антитела к Covid-19. «Они могут блокировать размножение вируса. Однако крупные клинические исследования, вероятно, можно будет начать не раньше начала 2021 года», - говорит он.