Как коронавирус повлиял на проведение общенациональных выборов в разных странах мира?

CentralAsia (CA) - Международный институт демократии и содействия выборам (IDEA), межправительственная организация, базирующаяся в Стокгольме сейчас занимаются вопросом о том, должны ли государства проводить выборы во время пандемии коронавируса или лучше их отложить?

Согласно первому докладу организации, опубликованному 26 марта, и ежедневному мониторингу, который она обнародует на своем сайте, на данный момент 58 стран и территорий решили отложить свои выборы; и для 18 из них речь шла об общенациональных выборах. По мнению Кевина Касаса-Заморы, генерального директора IDEA, как сохранение выборов, так и их отсрочка имеют свой набор нежелательных последствий, но их благоприятный исход зависит от двух критериев: от достижения политического консенсуса и от наличия компетентного избирательного органа, способного четко проинформировать население о санитарных условиях голосования, пишет издание Le Figaro.

В нестабильных демократиях лидеров можно даже заподозрить в использовании Covid-19 для сохранения власти, как это произошло в Боливии: «Президентские выборы в мае были перенесены на неопределенный срок... Они могут состояться в сентябре или октябре, что явно подпитывает недоверие», - пишут авторы.

Но есть также 25 стран и территорий, решивших не переносить дату голосования, и нередко там предлагаются новые решения для обеспечения санитарной безопасности. В Баварии второй тур местных выборов проходил только по почте, то же самое намерена предложить всем своим гражданам на всеобщих выборах 19 сентября Новая Зеландия. Некоторые страны рассматривают возможность растянуть голосование на несколько дней, чтобы не допустить одновременного посещения избирательных участков слишком большим количеством людей.

Организация голосования в разгар пандемии возможна, как показали парламентские выборы в Южной Корее 15 апреля, где без какой-либо полемики призвали к избирательным урнам 40 млн избирателей, были выделены даже временные интервалы для больных людей. «Это сработало, потому что страна не вводила карантин, и избирательные органы сумели очень хорошо проинформировать население о санитарных мерах, предлагая различные способы голосования для тех, кто не хотел приходить. Результат: люди почувствовали себя уверенно, и явка оказалась рекордной», - подчеркивает Кевин Касас-Замора. Несмотря на то, что развиваются способы голосования по почте, телефону или через интернет, остается проблема, трудно поддающаяся урегулированию: выборы - это не просто голосование. Это также выбор программы, концепция будущего, избирательная кампания... И приходится констатировать то, что сегодня общественные дебаты поглощены эпидемией и ее последствиями, и любая другая тема отодвигается на второй план, резюмирует автор публикации Фредерик Фо.