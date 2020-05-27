В Узбекистане скончался 14-й пациент с коронавирусом

- Узбекистан, общество
- 9:04, 27 мая 2020
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CentralAsia (UZ) - В Самарканде скончался 63-летний мужчина, у которого был диагностирован коронавирус. Это 14-я смерть пациента с COVID-19.
По данным Минздрава, 19 мая текущего года в Самаркандский областной многопрофильный медицинский центр в тяжелом состоянии был доставлен мужчина. У 63-летнего пациента была подтверждена коронавирусная инфекция, пишет Минздрав.
Сообщается, что мужчина являлся инвалидом I группы, находился под диспансерным наблюдением с диагнозом хронической почечной недостаточности и тяжелой степени анемии. С 2017 года вел постоянную терапию гемодиализом.
25 мая состояние больного ухудшилось, появились признаки носовых и внутренних кровотечений и он был доставлен в отделение реанимации.
Несмотря на указанные реанимационные процедуры, пациент, подключенный к ИВЛ, умер от острой респираторной и сердечно-сосудистой недостаточности.