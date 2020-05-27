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  27 мая 2020
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В Узбекистане скончался 14-й пациент с коронавирусом

CentralAsia (UZ) -  В Самарканде скончался 63-летний мужчина, у которого был диагностирован коронавирус. Это 14-я смерть пациента с COVID-19.

По данным Минздрава, 19 мая текущего года в Самаркандский областной многопрофильный медицинский центр в тяжелом состоянии был доставлен мужчина. У 63-летнего пациента была подтверждена коронавирусная инфекция, пишет Минздрав.

Сообщается, что мужчина являлся инвалидом I группы, находился под диспансерным наблюдением с диагнозом хронической почечной недостаточности и тяжелой степени анемии. С 2017 года вел постоянную терапию гемодиализом.

25 мая состояние больного ухудшилось, появились признаки носовых и внутренних кровотечений и он был доставлен в отделение реанимации.

Несмотря на указанные реанимационные процедуры, пациент, подключенный к ИВЛ, умер от острой респираторной и сердечно-сосудистой недостаточности.

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