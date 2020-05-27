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  27 мая 2020
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На утро 27 мая в Казахстане число зараженных коронавирусом превысило 9,3 тысяч

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 335 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом 27 мая сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Так, прирост за сутки составил 3,7%.

В разрезе регионов:

- город Нур-Султан – 78 (4,6%);

- город Алматы – 77 (3,4%);

- Карагандинская область – 43 (6,5%);

- город Шымкент – 38 (5,6%);

- Атырауская область – 21 (2,3%);

- Западно-Казахстанская область – 20 (4,4%);

- Жамбылская область – 15 (4,4%);

- Восточно-Казахстанская область – 7 (10,6%);

- Кызылординская область – 7 (2,4%);

- Алматинская область – 5 (1,7%);

- Туркестанская область – 5 (1,5%);

- Актюбинская область – 4 (1,4%);

- Костанайская область – 4 (3,1%);

- Мангистауская область – 4 (2,3%);

- Павлодарская область – 4 (2,1%);

- Северо-Казахстанская область – 3 (6,5%).

На сегодняшний день всего в стране выявлено 9304 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Коронавирус в Казахстане
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