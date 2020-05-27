На утро 27 мая в Казахстане число зараженных коронавирусом превысило 9,3 тысяч

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 335 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом 27 мая сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Так, прирост за сутки составил 3,7%.
В разрезе регионов:
- город Нур-Султан – 78 (4,6%);
- город Алматы – 77 (3,4%);
- Карагандинская область – 43 (6,5%);
- город Шымкент – 38 (5,6%);
- Атырауская область – 21 (2,3%);
- Западно-Казахстанская область – 20 (4,4%);
- Жамбылская область – 15 (4,4%);
- Восточно-Казахстанская область – 7 (10,6%);
- Кызылординская область – 7 (2,4%);
- Алматинская область – 5 (1,7%);
- Туркестанская область – 5 (1,5%);
- Актюбинская область – 4 (1,4%);
- Костанайская область – 4 (3,1%);
- Мангистауская область – 4 (2,3%);
- Павлодарская область – 4 (2,1%);
- Северо-Казахстанская область – 3 (6,5%).
На сегодняшний день всего в стране выявлено 9304 случая заболевания коронавирусной инфекцией.