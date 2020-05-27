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  27 мая 2020
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Узбекистан производит в день свыше 6 млн масок и 45 тысяч защитных комбинезонов

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане 275 предприятий производят свыше 6 млн масок и 45 тыс комбинезонов в день. Об этом сообщила пресс-служба администрации Наманганской области.

В тройку лидеров по объемам производства входят город Ташкент (29 предприятий), Андижанская (28) и Наманганская области (36). В этих регионах выпускается более 75% продукции.

Сообщается, что около 1,7 млн масок и 1,2 млн комбинезонов отправлены в качестве гуманитарной помощи, а 13,4 млн масок направлены на экспорт.

В Узбекистане ношение масок в общественных местах до сих пор является обязательным. предусмотрена административная ответственность. За нарушение этого правила грозит административная ответственность.

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