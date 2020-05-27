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  27 мая 2020
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Бывшего главу Института при президенте Узбекистана посадили на 12 лет за госизмену

CentralAsia (UZ) -  Военный суд Узбекистана 25 мая текущего года приговорил бывшего директора Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте республики, 61-летнего политолога Рафика Сайфулина к 12 годам лишения свободы по статье 157 («Измена государству») Уголовного кодекса РУз.

Как сообщили СМИ, заседание закрытого суда состоялось 25 мая в здании Военного суда Узбекистана, в своем последнем слове Сайфулин частично признал свою вину. Рафик Сайфулин начал свою трудовую деятельность в КГБ. Он являлся офицером запаса, хорошо владел персидским, пушту и дари.

После обретения независимости, с 1994-го по 1995-й год Сайфулин работал в Государственном комитете по прогнозированию и статистике Кабинета Министров Узбекистана.

Позже он возглавил Институт стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана. По данным СМИ, Рафик Сайфулин был одним из приближенных экс-главы Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана, называемого "серым кардиналом узбекской политики" генерала Рустама Иноятова, проработавшего на своём посту 23 года.

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