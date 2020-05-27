В Китае за сутки выявлен всего один новый случай коронавируса

CentralAsia (CA) - В Китае за прошедшие сутки зарегистрирован один новый, завозной случай заражения коронавирусом. Об этом 27 мая сообщил Госкомитет по вопросам здравоохранения страны.

Также за сутки выявили 28 бессимптомных носителей вируса.

В Китае на данный момент коронавирус выявлен 82 993 человек, скончались 4634 пациента, под медицинским наблюдением остаются 79 человек, выздоровели 78 280.