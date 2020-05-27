Монголия запускает проект по обучению 10 тыс. разработчиков программного обеспечения

CentralAsia (MNG) -

Улан-Батор запустил кампанию по обучению не менее 10 000 разработчиков программного обеспечения.





Был запущен учебный проект «10 000 программистов», чтобы увеличивать количество рабочих мест в информационно-технологическом секторе, созданных Управлением мэрии столицы и Департаментом науки, промышленности и инноваций столицы, и готовить высококвалифицированные кадры, обучать преподавательский состав, совершенствовать программное обеспечение программ обучения и повышать конкурентоспособность.







«Без четвертой промышленной революции и ИТ-индустрии мы живем в эпоху, когда невозможно идти в ногу с глобальным развитием. Вот почему сегодня мы запускаем проект для 10 000 программистов, чтобы обеспечить возможности обучения для молодых людей, которые составляют 65 процентов населения Улан-Батора. Без технологий и умных решений Улан-Батор не сможет развиваться дальше», - сказал мэр города С.Амарсайхан.





Сегодня для Улан-Батора делается исторический шаг. Запускается огромная серия курсов и в средних школах. Сегодня мы реализуем революционный проект «10 тыс. разработчиков программного обеспечения», который сделает нашу столицу одной из ведущих город в мире в области разработки программного обеспечения.





Поскольку их количество в Улан-Баторе ограничено, разработчики программного обеспечения должны одновременно взять на себя обязанности системного аналитика, эксперта по системному тестированию, руководителя проекта, эксперта по базе данных, дизайнера и эксперта по безопасности. Фирмы всегда жалуются на трудности с наймом на эти должности.







Более половины населения Монголии составляют молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Однако многие из них безработные и не имеют дохода. Поэтому, как жители технологически продвинутых городов, сам мир дает нам равные возможности для изучения технологических достижений, идти в ногу со временем, приобретать знания и навыки, управлять нашей повседневной деятельностью и получать зарплату и доход, сказал инициатор проекта и руководитель проекта по инновациям и технологиям в столице, М.Халиунбат.

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