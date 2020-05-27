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  27 мая 2020
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В Южной Корее зарегистрировано рекордное число зараженных за долгое время

CentralAsia (CA) -  В Южной Корее за минувшие сутки коронавирус обнаружен у 40 человек. Об этом 27 мая сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний при министерстве здравоохранения страны.

По данным Центра, из 40 новых случаев, 37 — локальные, 3 — завозные.

За все время пандемии количество выздоровевших в стране составило 10 295 человек (91,4%), скончались 269 пациентов, коронавирусом заражены 11 265 человек.

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