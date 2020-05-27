За сутки в Монголии выявлено 7 новых случаев коронавируса

CentralAsia (MNG) - В трех лабораториях Монголии 26 мая были протестированы на коронавирус 248 человек, из них у 241 человека коронавирус не был обнаружен, у семи человек диагностировали вирус, проинформировал директор НИЦИЗ, Д.Нямхуу.



Из 7 зараженных, шестеро — студенты, которые прибыли рейсом Москва — Улан-Батор 26 мая и были изолированы в Национальном исследовательском центре инфекционных заболеваний (НИЦИЗ). Один — курсант военного училища из России, приехавший 13 мая. Также на сегодня 6 человек с коронавирусом выздоравливают и переходят к следующему этапу лечения.



Таким образом, всего от коронавируса в Монголии выздоровели 43 пациента, есть 148 подтвержденных случаев заражения.

Коронавирус в Монголии

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