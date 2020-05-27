В Туркменистане после месяца службы в армии погиб солдат

CentralAsia (TM) - Почти полгода назад, 8 декабря 2019 года, в районной больнице поселка Йолотен Марыйского велаята после месяца службы в местной воинской части умер молодой солдат – житель Туркменабада Сейдулла Расулов.

В заключении, подписанном судмедэкспертом Г. Аннадурдыевым, причиной смерти Сейдуллы указан менингит, обусловленный «не установленным происхождением». Но родственники парня не верят в заключение врачей, и у них на этот счет есть собственное мнение и доказательства, сообщает turkmen.news.

Пятого ноября прошлого года Сейдуллу отправили служить в Марыйский велаят. Ничто не предвещало беды, сын уехал здоровым, в отличном настроении, ни на что не жаловался, поэтому известие о его внезапной смерти стало для семьи шоком. Позже стала складываться картина произошедшего. Новобранец Расулов поступил в госпиталь в тяжелом состоянии. Те, кто его там видел, признались матери, что парень был сильно избит, ему, видимо, отбили все внутренние органы. В течение недели солдату становилось все хуже и хуже, и когда, наконец, врачи поняли, что дело серьезное, его перевели в реанимацию.

Источник, близко знающий эту семью, рассказал, что все пять часов, что Сейдулла лежал в реанимации, он испытывал адские боли, мучился и кричал. После безуспешных попыток медиков вывести его из этого состояния, Сейдулла скончался. Лишь тогда сообщили родственникам.

«Его мать и брат приехали в госпиталь и еще два часа ждали, когда выдадут тело, — рассказывает источник. – А когда они привезли его домой и увидели тело, то ужаснулись: оно было разрезано от и до, а потом зашито; руки, ноги, спина – все было в синяках».

Позднее им сказали, что во время вскрытия патологоанатомы промыли все внутренности со следами кровотечения. Медики на вопрос матери, почему тело сына в синяках, ответили: из-за вскрытия и последующего зашивания.

В течение полугода после смерти Сейдуллы родственники пытаются выяснить, что произошло с их мальчиком в армии, кто его избил, за что, и требуют наказания виновных.

Это далеко не первый случай, когда при странных обстоятельствах в туркменской армии гибнут солдаты, отмечает издание. В феврале этого года покончил с собой Сапармурат Джумабаев, проходивший службу в мотострелковой девизии 11206 в Акдепинском районе Дашогузского велаята. Молодой солдат, как и Сейдулла, едва начал службу и уже спустя три месяца решил свести счеты с жизнью. Сапармурату, как и Сейдулле, поставили надуманный посмертный диагноз – бешенство, хотя молодой человек незадолго до призыва в армию получил диплом о высшем образовании. Минобороны и военная прокуратура пытаются всячески замять подобные инциденты, а спецслужбы используют угрозы, чтобы заткнуть родственников, пишет turkmen.news.