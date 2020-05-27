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  27 мая 2020
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Монгольские студенты из России были доставлены в Улан-Батор дежурным поездом специального назначения (фото)

CentralAsia (MNG) -  Через КПП Алтанбулаг аймака Сэлэнгэ организована эвакуация студентов Монголии, обучающихся в России.

Студенты доставлены на границу под наблюдением профессиональной организации, перевозимой специальным автобусом от пограничного пункта Алтанбулаг до станции Сухбаатар.

Они были доставлены в Улан-Батор дежурным поездом специального назначения и отправлены в изоляторы.

Из 340 человек, которые вошли через КПП Алтанбулаг сегодня утром, более 40 были изолированы в Национальном исследовательском центре инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Улан-Батора.

фото: Ikon.mn

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