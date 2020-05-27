Монгольские студенты из России были доставлены в Улан-Батор дежурным поездом специального назначения (фото)

CentralAsia (MNG) - Через КПП Алтанбулаг аймака Сэлэнгэ организована эвакуация студентов Монголии, обучающихся в России.

Студенты доставлены на границу под наблюдением профессиональной организации, перевозимой специальным автобусом от пограничного пункта Алтанбулаг до станции Сухбаатар.

Студенты доставлены на границу под наблюдением профессиональной организации, перевозимой специальным автобусом от пограничного пункта Алтанбулаг до станции Сухбаатар.

Они были доставлены в Улан-Батор дежурным поездом специального назначения и отправлены в изоляторы.

Они были доставлены в Улан-Батор дежурным поездом специального назначения и отправлены в изоляторы.