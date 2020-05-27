Монгольские студенты из России были доставлены в Улан-Батор дежурным поездом специального назначения (фото)

- Монголия, происшествия
- 10:12, 27 мая 2020
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CentralAsia (MNG) - Через КПП Алтанбулаг аймака Сэлэнгэ организована эвакуация студентов Монголии, обучающихся в России.
Студенты доставлены на границу под наблюдением профессиональной организации, перевозимой специальным автобусом от пограничного пункта Алтанбулаг до станции Сухбаатар.
Они были доставлены в Улан-Батор дежурным поездом специального назначения и отправлены в изоляторы.
Из 340 человек, которые вошли через КПП Алтанбулаг сегодня утром, более 40 были изолированы в Национальном исследовательском центре инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Улан-Батора.
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