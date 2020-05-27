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  27 мая 2020
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Великобритания одобрила применение препарата «ремдесивир» в борьбе с коронавирусом

CentralAsia (CA) -  Препарат ремдесивир будет применяться в рамках британской системы здравоохранения для борьбы с коронавирусом, сообщает ВВС.

Как показали данные клинических испытаний, проведенных в стране, принимавшие ремдесивир переболевшие Covid-19 восстанавливались быстрее. Препарат может уменьшить период восстановления на четыре дня, говорят исследователи.

Американская компания Gilead - производитель лекарства заявила, что документ ВОЗ исказил результаты исследования.

Ремдесивир был разработан как лекарство от вируса Эбола, но потом оказалось, что его можно применить от других опасных коронавирусов. Его испытывали и против Covid-19, но, как поначалу считали, неудачно.

Испытания в апреле показали, что препарат не уменьшал присутствие патогена в крови больных. О провале ремдесивира на испытаниях стало известно после случайной публикации документа Всемирной организации здравоохранения.

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