Глава «Росатома» заявил о вспышке коронавируса на Белорусской АЭС
- Азия и мир, новости компаний
- 10:46, 27 мая 2020
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CentralAsia (CA) - Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что около 100 человек, занятых на строительстве Белорусской атомной электростанции, заболели коронавирусом.
Белорусская АЭС - строящаяся атомная электростанция. Она находится неподалеку от границы Беларуси с Литвой.
Как сообщил Лихачев, в Десногорске Смоленской области заболели 42 сотрудника Смоленской АЭС и «предприятий в контуре «Росатома».
«Вроде бы все было организовано правильно. Но очевидно, на каком-то этапе расслабились, нарушали изоляцию, нарушали санитарные требования, и, незамедлительно получили вспышку болезни», - сказал он.