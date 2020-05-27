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  27 мая 2020
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Глава «Росатома» заявил о вспышке коронавируса на Белорусской АЭС

CentralAsia (CA) -  Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что около 100 человек, занятых на строительстве Белорусской атомной электростанции, заболели коронавирусом.

Белорусская АЭС - строящаяся атомная электростанция. Она находится неподалеку от границы Беларуси с Литвой.

Как сообщил Лихачев, в Десногорске Смоленской области заболели 42 сотрудника Смоленской АЭС и «предприятий в контуре «Росатома».

«Вроде бы все было организовано правильно. Но очевидно, на каком-то этапе расслабились, нарушали изоляцию, нарушали санитарные требования, и, незамедлительно получили вспышку болезни», - сказал он.

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