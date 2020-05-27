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  27 мая 2020
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Из Красноярска возвращены 22 таджикистанца

CentralAsia (TJ) -  Вечером 26 мая из Красноярска на родину были возвращены еще 22 гражданина Таджикистана, находившихся в центрах временного содержания иностранных граждан России. Об этом сообщает пресс-служба МИД Таджикистана.

Данным рейсом авиакомпании «Уральские авиалинии» в Душанбе также доставлено тело одного гражданина страны. Как сообщает агентство «Ховар», на этой неделе по согласованию с российскими соответствующими ведомствами, все граждане Таджикистана, оставшиеся в центрах временного содержания, будут возвращены на Родину.

В этот же день 159 граждан Таджикистана, которые в течение последних нескольких месяцев находились в центрах временного содержания иностранных граждан Российской Федерации, были доставлены специальным рейсом авиакомпании «Уральские авиалинии» из Екатеринбурга в Душанбе.

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