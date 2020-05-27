Сельский полицейский Монголии обнаружил авиационные бомбы в заброшенном здании

CentralAsia (MNG) -

Старшина полиции Б.Соронзонбат в сомоне Баянжаргалан, аймак Төв, во время дежурства обнаружил пулеметную пулю и авиационные бомбы в заброшенном здании в центре сомона.





Группа по обезвреживанию взрывоопасных боеприпасов, назначенная начальником Генерального штаба Вооруженных сил, обезвредила 12 авиационные бомбы типа ФАБ -250 или фугасные бомбы и пули от пулемёта 30 мм.





Фугасные авиабомбы (ФАБ) — это авиабомбы, основным поражающим действием которых является действие фугаса. Они обладают наиболее мощным и универсальным поражающим действием среди авиабомб основного назначения. Масса ВВ в бомбе примерно составляет 50 %, также бомба имеет сравнительно прочный корпус для проникновения в грунт или в препятствия типа межэтажных перекрытий зданий и сооружений.





Основные поражающие действия:





-Газообразные продукты взрыва имеющие большое избыточное давление

-Ударные волны в воздухе или грунте и сейсмические волны

-Осколки при дроблении корпуса бомбы





Основные цели:





-Объекты тыла и коммуникаций

-Военно-промышленные и энергетические объекты

-Боевая техника

-Живая сила





Современные ФАБ общего назначения имеют массу 250 кг и более. Они могут иметь несколько форм исполнения.





С того дня по сегодняшний день военные саперы 084-го подразделения Вооруженных сил в общей сложности 28 человек работают в сомоне Баянжаргалан, где обнаружили и уничтожили 196 военных бомб и боеприпасов.





В этом районе находилось бывшее советское военно-воздушное подразделение. И оно представляло серьезную угрозу жизни людей, живущих поблизости, если бы авиабомбы и сняряды не были обнаружены своевременно.



Коронавирус в Монголии

Карта распространения