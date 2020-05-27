В Узбекистане за ночь выявили 43 новых случая заражения коронавирусом. Всего 3333

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 10:00 часов 27 мая количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 3333 (+43).

По информации Минздрава, 31 новых диагностированных случаев из Навоийской области, 6 из Ташкентской области, 4 из города Ташкента и 2 из Наманганской области. Все они были выявлены среди граждан, помещенных в карантин по подозрению в общении с людьми, зараженными коронавирусом.

В настоящее время в стране полностью выздоровели 2636 человек, 683 пациента проходят лечение, четыре из них находятся в тяжёлом состоянии.