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  27 мая 2020
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В Узбекистане за ночь выявили 43 новых случая заражения коронавирусом. Всего 3333

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 10:00 часов 27 мая количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 3333 (+43).

По информации Минздрава, 31 новых диагностированных случаев из Навоийской области, 6 из Ташкентской области, 4 из города Ташкента и 2 из Наманганской области. Все они были выявлены среди граждан, помещенных в карантин по подозрению в общении с людьми, зараженными коронавирусом.

В настоящее время в стране полностью выздоровели 2636 человек, 683 пациента проходят лечение, четыре из них находятся в тяжёлом состоянии.

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