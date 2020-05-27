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  27 мая 2020
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Монголия отметит Международный день защиты детей без парадов и народных гуляний

CentralAsia (MNG) -  

Монголия широко отмечает Международный день защиты детей как государственный праздник. Каждый год 1 июня на площади Сухэ-Батор в Улан-Баторе проводятся увлекательные детские мероприятия, парады и фестивали.

Однако из-за жестких ограничений на перемещение, введенных в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, все праздничные мероприятия отменены.

Н.Мандуул, заместитель начальника отдела развития семьи, детей и молодежи, объявил, что для празднования Международного дня защиты детей запланировано два мероприятия: Семичасовые детские программы будут транслироваться по телевизору 1 июня. Кроме того, на автобусных остановках и в общественных местах будут установлены плакаты, пропагандирующие права детей.
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