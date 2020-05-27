Монголия отметит Международный день защиты детей без парадов и народных гуляний

CentralAsia (MNG) -

Монголия широко отмечает Международный день защиты детей как государственный праздник. Каждый год 1 июня на площади Сухэ-Батор в Улан-Баторе проводятся увлекательные детские мероприятия, парады и фестивали.

Монголия широко отмечает Международный день защиты детей как государственный праздник. Каждый год 1 июня на площади Сухэ-Батор в Улан-Баторе проводятся увлекательные детские мероприятия, парады и фестивали.

Однако из-за жестких ограничений на перемещение, введенных в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, все праздничные мероприятия отменены.

Однако из-за жестких ограничений на перемещение, введенных в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, все праздничные мероприятия отменены.