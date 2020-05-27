У Монголии нет дефицита вакцин для детей, - Национальный центр общественного здравоохранения

- Монголия, происшествия
- 11:34, 27 мая 2020
- Просмотров: 227
CentralAsia (MNG) -
Всемирная организация здравоохранения заявила, что глобальная пандемия коронавируса приводит к серьезным нарушениям процесса иммунизации против таких болезней, как корь, полиомиелит и холера.
Согласно отчету ВОЗ и партнеров, жизнь более 80 миллионов детей в возрасте до 1 года из более чем 60 стран находится под угрозой.
К счастью, Монголия не столкнулась с какими-либо нарушениями вакцины и имеет достаточно запасов, пояснила Д.Нарангэрэл, глава Национального центра общественного здравоохранения.
Кроме того, Монголия доставляет вакцины на борт каждого самолета для эвакуации своих граждан из зарубежных стран.
Страна с населением в 3,3 млн человек получает вакцины с сертификатами ВОЗ через ЮНИСЕФ.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения