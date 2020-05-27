У Монголии нет дефицита вакцин для детей, - Национальный центр общественного здравоохранения

CentralAsia (MNG) -

Всемирная организация здравоохранения заявила, что глобальная пандемия коронавируса приводит к серьезным нарушениям процесса иммунизации против таких болезней, как корь, полиомиелит и холера.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что глобальная пандемия коронавируса приводит к серьезным нарушениям процесса иммунизации против таких болезней, как корь, полиомиелит и холера.