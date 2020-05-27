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  27 мая 2020
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Глава Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана госпитализирован с подозрением на коронавирус
Фото: ИА Фергана
Фото: ИА Фергана

CentralAsia (TJ) -  Глава Горно-Бадахшанской автономной области Ёдгор Файзов и его супруга госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию в клинику в городе Хорог, сообщает Asia-Plus со ссылкой на пресс-секретаря председателя ГБАО.

«У них взяты тесты на коронавирус и отправлены в Душанбе, но ответа пока нет, они находятся в больнице. Врачи оценивают состояние главы ГБАО, как стабильное. Он проходит антивирусное лечение», - сказал Голиб Ниятбеков, добавив, что супруга Файзова, возможно, будет выписана из клиники и будет проходить лечение дома, под наблюдением врачей.

Ранее в соцсетях сообщалось, что Ёдгор Файзов болеет Covid-19, но власти области тогда это опровергли и сказали, что он находится на работе и не болеет.

Ниятбеков, сказал, что на самом деле на тот момент председатель не болел и он был на работе. «В тот момент Файзов не болел и мы написали об этом в соцсетях. Но, после появления признаков вируса, он был госпитализирован и пока неизвестно, есть у главы ГБАО коронавирус или нет. Ждем ответы анализа», - рассказал он.

В связи с предотвращением распространения коронавируса власти ГБАО ограничили передвижение граждан из других регионов ГБАО в город Хорог: для приезжающих из столицы ограничения не касаются. В соответствие с распоряжением, введены ограничения для всех граждан на въезд в Хорог, за исключением работников сферы здравоохранения и сотрудников Хукумата области, и нуждающихся граждан.

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