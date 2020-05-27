Экс-президенту Монголии из-за судимости отказано в регистрации для участия в парламентских выборах

CentralAsia (MNG) - Бывшему президенту Монголии Энхбаяру Намбар запрещено баллотироваться на парламентских выборах 2020 года, из-за нарушений процедуры регистрации и его судимости за коррупцию в 2012 году, говорится в сообщении избирательной комиссии страны.

13 апреля 2012 года он был арестован. Ему инкриминируется факт коррупционной сделки по продаже государственной собственности. В августе 2012 года он был приговорён к 4 годам лишения свободы. Позже срок тюремного заключения был сокращен до 2,5 лет.





Н. Энхбаяр подал заявку на регистрацию в качестве кандидата от партии «Ваша и наша коалиция» в округе Баянгол Улан-Батора на всеобщих выборах, однако в регистрации было отказано.





Н. Энхбаяру было запрещено баллотироваться на президентских выборах в 2017 году по тем же причинам. Он был премьер-министром страны с 2000 по 2004 год, спикером парламента с 2004 по 2005 год и президентом Монголии с 2005 по 2009 год.





На президентских выборах 22 мая 2005 года Энхбаяр, кандидат от Монгольской народно-революционной партии получил 54,2 % голосов. Его соперник, кандидат от Демократической партии М. Энхсайхан набрал 20,2 % голосов.





На президентских выборах 24 мая 2009 года потерпел поражение в пользу Ц. Элбэгдоржа. В 2010 году, после переименования МНРП в Монгольскую народную партию, вышел из неё в знак протеста против этого шага и основал новую партию со старым названием.





Ожидается, что Монголия проведет всеобщие выборы 24 июня 2020 года.

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