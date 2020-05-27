В Узбекистане учредили нагрудный знак длят тех, кто борется с пандемией

CentralAsia (UZ) - В целях поощрения узбекистанцев, проявивших мужество и отвагу в преодолении испытаний, которые пришлось пережить народу Узбекистана в период пандемии коронавируса, учрежден нагрудный знак «Меҳр-саховат» (Милосердие).

Как сообщило УзА, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 26 мая подписал указ об учреждении нагрудного знака «Мехр-саховат».

Согласно документу, новым знаком будут награждаться как граждане Узбекистана, так и лица, не являющиеся гражданами страны, показавшие себя достойными продолжателями таких традиций и качеств узбекского народа при устранении последствий различных стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, награда будет присуждаться тем, что проявил "милосердие, доброту, щедрость души и благородство, внесших большой вклад в превращение в общенародное движение деятельности по всесторонней поддержке социально уязвимых слоев населения и оказанию им безвозмездной помощи, явивших собой пример в осуществлении благотворительности и совершении добрых дел, а также принимающих активное участие в укреплении в обществе атмосферы мира, спокойствия, единства и взаимопонимания". Нагрудный знак вручается в торжественной обстановке президентом или от его имени председателем Сената, спикером Законодательной палаты, премьер-министром, руководителями республиканских органов министерств, ведомств и общественных объединений, главами областей и Ташкента.

