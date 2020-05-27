Еще один президент принимает препарат против коронавируса, рекомендуемый Трампом

Reuters

CentralAsia (CA) - Президент Сальвадора Найиб Букеле заявил, что он принимает гидроксихлорохин, противомалярийный препарат, рекомендуемый Дональдом Трампом, как средство против заражения коронавирусом, пишет Reuters.

Букеле сказал, что следуя рекомендации ВОЗ, Сальвадор не одобряет данный препарат в качестве средства для лечения коронавируса, но люди могут принимать его в качестве профилактической меры, если они захотят.



«Я принимаю препарат в качестве профилактических мер, президент США Дональд Трамп делает так же, большинство мировых лидеров используют его в качестве профилактики», - сказал Букеле.



