Ученые предупредили, что число умерших от коронавируса в Бразилии к августу может увеличиться до 125 тысяч

Коронавирусные похороны в Бразилии

CentralAsia (CA) - В ряде стран Латинской Америки таких как, Бразилия, Перу, Чили, Сальвадор, Гватемала и Никарагуа стремительно растет количество зараженных коронавирусом, предупреждает региональный орган ВОЗ.

Директор ВОЗ по Северной и Южной Америке и глава Панамериканской организации здравоохранения Карисса Этьен заявила, что в Бразилии на прошлой неделе был самый высокий показатель новых случаев заражения с начала эпидемии в стране.

На сегодняшний день Бразилия подтвердила 394, 5 тыс. случаев коронавируса, уступая только США по количеству. По данным университета Джона Хопкинса, по состоянию на 27 мая в стране от вируса умерли 24 512 человек.

В этот понедельник ежедневная смертность в Бразилии стала самой высокой в ​​мире, и исследователи университета Вашингтона, предупредили, что общее число умерших в стране может увеличиться до 125 000 к началу августа.



«И Перу, и Чили также сообщают о высокой заболеваемости, что является признаком того, что распространение вируса в этих странах все еще высокое», - заявила Этьен на онлайн брифинге.

В Перу зарегистрировано более 129,7 тыс., в то время как в Чили подтверждено более 77,9 случаев заражения, в понедельник зарегистрировано 5000 новых случаев.



На прошлой неделе в Перу продлили карантин до конца июня.