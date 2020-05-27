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  27 мая 2020
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Ученые предупредили, что число умерших от коронавируса в Бразилии к августу может увеличиться до 125 тысяч
Коронавирусные похороны в Бразилии
Коронавирусные похороны в Бразилии

CentralAsia (CA) -  В ряде стран Латинской Америки таких как, Бразилия, Перу, Чили, Сальвадор, Гватемала и Никарагуа стремительно растет количество зараженных коронавирусом, предупреждает региональный орган ВОЗ.

Директор ВОЗ по Северной и Южной Америке и глава Панамериканской организации здравоохранения Карисса Этьен заявила, что в Бразилии на прошлой неделе был самый высокий показатель новых случаев заражения с начала эпидемии в стране.

На сегодняшний день Бразилия подтвердила 394, 5 тыс. случаев коронавируса, уступая только США по количеству. По данным университета Джона Хопкинса, по состоянию на 27 мая в стране от вируса умерли 24 512 человек.

В этот понедельник ежедневная смертность в Бразилии стала самой высокой в ​​мире, и исследователи университета Вашингтона, предупредили, что общее число умерших в стране может увеличиться до 125 000 к началу августа.

«И Перу, и Чили также сообщают о высокой заболеваемости, что является признаком того, что распространение вируса в этих странах все еще высокое», - заявила Этьен на онлайн брифинге.

В Перу зарегистрировано более 129,7 тыс., в то время как в Чили подтверждено более 77,9 случаев заражения, в понедельник зарегистрировано 5000 новых случаев.

На прошлой неделе в Перу продлили карантин до конца июня.

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