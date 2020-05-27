В Монголии розничные цены на топливо снова падают

CentralAsia (MNG) -

Роснефть, крупнейший поставщик нефти в Монголию, снижает свои пограничные цены в течение последних трех месяцев, сообщает Ц.Эрдэнэбаяр, глава Управления по минеральным ресурсам и нефти Монголии.





В январе пограничная цена импортного топлива составляла 630-646 долларов США за тонну из-за падения цен на нефть на мировом рынке. В мае цена упала на 98-158 долларов США за тонну по сравнению с предыдущим месяцем, и он подчеркнул, что такая ситуация положительно влияет на цены на топливо на внутреннем рынке.





В мае цены на бензин А-80 снизились на 50 тугриков за т литр, а бензин АИ-92 на 80-100 тугриков, АИ-95 - на 200 тугриков и дизельное топливо - на 160 тугриков соответственно, что привело к общему снижению розничной цены топливо с 18 марта - 380 тугриков для A-80, 475 тугриков для Ai-92, 440 тугриковдля А-95 и 590 тугриков для дизельного топлива на литр соотственно.





Глава Управления по минеральным ресурсам и нефти Монголии Ц.Эрдэнэбаяр заявил, что средняя розничная цена топлива в городе Улан-Батор должна сохраняться на уровне 1350 тугриков для бензин АИ-80, 1360 тугриков для АИ-92, 1800 тугриков для АИ-95 и 1990 тугриков для дизельного топлива за литр.





Однако на сегодняшний день средняя цена топлива в Улан-Баторе составляет 1320-1400 тугриков, а в отдаленных аймаках и сельских районах, таких как Говь-Алтай и Завхан, - 1590-1670 тугриков. По данным Управления по минеральным ресурсам и нефти Монголии, средняя цена по стране составляет 1426-1506 тугриков.





По состоянию на 19 мая в стране имеется запас нефтепродуктов на 39 дней для потребления по всей стране, в частности, АИ-80 - 61 день, АИ-92 - 33 дня, дизельное топливо - 40 дней, авиационное топливо - на 8 дней.





27 марта правительство объявило, что розничная цена топлива за литр будет постепенно снижаться на 300–400 тугриков, начиная с 15 апреля, в рамках экономических мер по смягчению негативного воздействия пандемии COVID-19 на монгольскую экономику. Официальные лица отметили, что были предприняты определенные действия для реализации этой меры, такие как поддержание постоянной поставки АИ-92 в предыдущие 8 месяцев, увеличение поставок бензина Евро-5 в рамках национальной программы по снижению загрязнения воздуха и другие.

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