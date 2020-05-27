В России число зараженных коронавирусом превысило 370 тысяч

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России зарегистрировано 8338 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 мая сообщили в оперативном штабе по ситуации с коронавирусом.

Случаи заражения выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 3398 (40,8%).

Итого в России на данный момент нарастающим итогом выявлено 370 680 случаев (+2,3%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 9,4 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 255 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 296 тыс. человек.