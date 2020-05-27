Узбекистан финансово поддержал около 800 узбекистанцев, оказавшихся в трудной ситуации в России

CentralAsia (UZ) - Благотворительный проект «Мехр», созданный посольством Узбекистана в России и другими дипломатическими миссиями, предоставил единовременную финансовую помощь на сумму 4,9 млн. рублей ($68,9 тыс) 786 узбекистанцам, оставшимся в России.

По данным Министерства иностранных дел Узбекистана, с 14 по 22 мая 493 узбекистанцев из тех, кто получил финансовую помощь, являются студентами российских вузов.

Среди получателей материальной помощи - 5 человек с ограниченными возможностями, 32 женщины с детьми в возрасте до 2 лет и беременностью более 7 месяцев и 13 человек с подтвержденной инфекцией COVID-19.

Отмечается, что кроме того, консульство Узбекистана в Санкт-Петербурге оплатило проживание 41 узбекистанцев в хостеле. С 18 по 23 мая 202 нуждающимся семьям было предоставлено питание на две недели.

«В целях эффективной работы с поступающими обращениями и равномерного распределения финансовых средств, а также принимая во внимание необходимость стабильного функционирования портала «мехр.рф», установлен лимит в 1000 (одна тысячи) обращений в день», - говорится в сообщении посольства Узбекистана в РФ.

Посольство Узбекистана объявило, что с 14 мая 2020 года будет оказана финансовая помощь гражданам, находящимся в трудной ситуации в России.

«Эта помощь предоставляется в виде единовременного перевода средств на банковскую карту гражданина с учетом минимальной заработной платы в России (12 130 рублей, что эквивалентно $170)», - говорилось в сообщении.

Благотворительная акция «Мехр» поддерживается рядом спонсоров и партнеров.