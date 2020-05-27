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  27 мая 2020
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За сутки от коронавируса в России скончался 161 пациент

CentralAsia (CA) -  От коронавируса в России за прошедшие сутки скончался 161 человек, следует из данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Большинство умерших приходится на Москву — 73 человека.

Общее количество зараженных в стране достигло 370 680 человек, из них за сутки — 8338, за все время пандемии скончались 3968 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 9,4 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 255 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 296 тыс. человек.

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