В Узбекистане медработникам выплатили более $14 млн в качестве надбавок за борьбу с коронавирусом

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане по состоянию на 26 мая общий объем выплат медицинским работникам, работающим на передовой линии в борьбе с короонавирусом, составил 142,9 млрд. cум (более $14, 1 млн). Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Узбекистана.

Как сообщили в министерстве, выплаты производятся из средств Антикризисного фонда при Минфине.

В ходе проверки 15-18 мая этого года Департамент государственного финансового контроля Минфина выявил задержку с осуществлением соответствующих выплат в размере 19,6 млрд сумов ($1,9 млн) 932 сотрудникам 32 медицинских учреждений.

Ко дню проверки 864 медикам не были начислены и выплачены стимулирующие выплаты на сумму 19,6 млрд сумов. Причина – лечебные заведения, территориальные управления здравоохранения и центры санитарно-эпидемиологического благополучия не представили своевременно в финансовые органы необходимые заявки со списками сотрудников.

Например, не представила заявку на выплаты и Кашкадарьинская областная. Также было выявлено,что медикам 5 медучреждений Ташкента задержали своевременную выплату более 4 млрд сумов (около $400 тысяч) стимулирующих средств.

Сообщается, что выявленные в ходе проверок нарушения устранены, обеспечена полная выплата средств медицинским работникам. 19,6 млрд. сум было выплачено 936 медицинским работникам.