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  27 мая 2020
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В этом году выставка «Ulaanbaatar Travel Expo 2020» пройдет виртуально

CentralAsia (MNG) -  

Министерство окружающей среды и туризма, Управление по туризму столицы и неправительственная организация Улан-Баторской ассоциации по туризму 29-31 мая организуют 6-е виртуальное издание Улан-Баторского фестиваля туризма «Ulaanbaatar Travel Expo» под лозунгом «Мы планируем, мы путешествуем и мы исследуем», чтобы продвигать внутренний туризм на фоне пандемии Covid-19. Об этом организаторы выставки объявили 27 мая.

Виртуальная выставка предлагает возможность познакомиться с местными туристическими властями, отелями, курортами, туристическими лагерями, спа-центрами, страховыми компаниями, билетными агентствами, авиакомпаниями, туристическими клубами, агентствами по прокату автомобилей и туроператорами.

«В 2019 году Монголия приняла 577 тысяч иностранных туристов, что на 10 процентов больше, чем в 2018 году. Мы будем продвигать продукты и услуги предприятий, участвующих в выставке в течение года. Посетители выставки могут в течение трех дней загружать книги о путешествиях, журналы и брошюры, а также смотреть онлайн-дискуссии, выступления и презентации компаний, занятых в индустрии туризма. Более того, первый виртуальный журнал о путешествиях в Монголии дебютирует на мобильном приложении M+ во время выставки», - сказал глава департамента туризма столицы С.Батбаатар.

Под своим лозунгом на этот год выставка будет призывать людей планировать поездки внутри страны, путешествовать без вреда для окружающей среды и позволять молодому поколению исследовать ландшафты, культуру и обычаи своей страны в путешествиях.
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