В этом году выставка «Ulaanbaatar Travel Expo 2020» пройдет виртуально

CentralAsia (MNG) -

Министерство окружающей среды и туризма, Управление по туризму столицы и неправительственная организация Улан-Баторской ассоциации по туризму 29-31 мая организуют 6-е виртуальное издание Улан-Баторского фестиваля туризма «Ulaanbaatar Travel Expo» под лозунгом «Мы планируем, мы путешествуем и мы исследуем», чтобы продвигать внутренний туризм на фоне пандемии Covid-19. Об этом организаторы выставки объявили 27 мая.

Министерство окружающей среды и туризма, Управление по туризму столицы и неправительственная организация Улан-Баторской ассоциации по туризму 29-31 мая организуют 6-е виртуальное издание Улан-Баторского фестиваля туризма «Ulaanbaatar Travel Expo» под лозунгом «Мы планируем, мы путешествуем и мы исследуем», чтобы продвигать внутренний туризм на фоне пандемии Covid-19. Об этом организаторы выставки объявили 27 мая.