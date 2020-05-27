Президент Токаев поручил повысить зарплаты медицинским работникам

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CentralAsia (KZ) - Во время заседания национального совета общественного доверия, где обсуждались вопросы здравоохранения и образования, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил повысить заработные платы медицинским работникам.

По его словам, периодичное повышение зарплат должно начаться с этого года и к 2023 году должно быть повышено в 2,5 раза средней зарплаты в экономике страны.

«Пандемия коронавируса стала большим испытанием для системы здравоохранения во всем мире. Это эпидемия выявила вопросы нехватки профессиональных врачей в нашей стране, этому причиной явилась низкая зарплата, низкий уровень престижа этой профессии и незащищенность прав медиков», - сказал Токаев.

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