Коронавирус окончательно убил офисы? Что мы теряем и приобретаем, когда работаем из дома

CentralAsia (CA) - Из-за карантина почти половина британских сотрудников стала работать из дома. И некоторые компании дают понять, что это станет нашим будущим даже после коронавируса, передает ВВС.

«Идея поместить семь тысяч человек в одно здание может остаться в прошлом», - говорит глава банка Barclays. Босс Morgan Stanley объявил, что его банк готов избавиться от лишней недвижимости. А британский бизнесмен Мартин Сорелл заявляет, что 35 млн фунтов, которые он тратит на дорогие офисы, лучше инвестировать в сотрудников.

Дни офиса в привычном понимании сочтены, считает автор известной книги «Радость труда» Брюс Дейсли. «К сожалению, у нас могут быть по этому поводу сентиментальные чувства, но я полагаю, что офис в теперешнем его понимании, по всей вероятности, уходит в прошлое», - говорит он.

«На днях я говорил с сотрудником одного из ведущих СМИ. Он рассказал, что раньше в их офис ежедневно приходили 1400 человек. За последние два месяца это число упало до 30, но на результат это не повлияло. И думает, что у тех, кто ожидает возвращения к прежней норме, не все дома», - добавил эксперт.

Профессор Андре Спайсер из лондонской бизнес-школы имени Джона Касса полагает, что окончательно прощаться с офисами пока рано.

Он предсказывает резкое сокращение рабочего времени, проводимого в офисах, но уверен, что офисный труд как явление не исчезнет. По его мнению, работающих удаленно сотрудников реже выбирают для повышения - они менее заметны. А учитывая грядущую рецессию, многие захотят быть на виду.

«Во время экономического кризиса люди особенно склонны думать: надо быть на рабочем месте, босс должен все время видеть меня», - думает Спайсер. И добавляет, что в офисах будут постоянно работать топ-менеджеры, а рядовые сотрудники станут появляться раз или два в неделю, чтобы увидеться с начальством.

С похожей моделью уже экспериментирует Twitter - корпорация разрешила всем сотрудникам бессрочно работать удаленно, но оставила офисы открытыми.

В работе на дому нет ничего нового. В последние десятилетия все больше компаний экономили на аренде, переводя сотрудников на удаление или арендуя вместо офисов более дешевые рабочие места в коворкингах. «Я думаю, экономия - важный стимул. Многие компании решат: мы тратим кучу денег на аренду, давайте больше работать из дома. Это и так уже начало происходить», - говорит профессор Спайсер.

Как это скажется на нас?

Многие из нас уже на себе ощутили преимущества и недостатки удаленной работы. Очевидный плюс: не надо тратить время на дорогу. Очевидный минус: меньше общения с коллегами. Но некоторые перемены затрагивают самые основы нашего самосознания.

«Я думаю, мы теряем очень многое, и по этому поводу стоит всплакнуть. Главное, что офис создает ощущение значимости нашей работы. Наедине с ноутбуком большая часть нашего труда - будем откровенны - может показаться бессмысленной», - говорит Люси Келлоуэй, автор нескольких документальных и художественных книг о людях в офисах.

Самый простой способ убедиться в осмысленности своего занятия - это сидеть в окружении людей, занятых тем же, добавил Кэллоуэй. Офис приучает нас к определенному порядку и разнообразит жизнь.

«Приходя туда, становишься другим человеком. Кому как, но лично мне ужасно надоедает с утра до вечера слоняться по дому в том же виде. Я хочу переодеться, поехать в офис, увидеть разных людей, часть которых станет моими друзьями на всю жизнь, и вволю посмеяться», - добавила она.

Но профессор Спайсер цитирует результаты исследования, согласно которым люди на удаленке трудятся продуктивнее и чувствуют себя более довольными жизнью - прежде всего, потому что освободились от езды на работу и домой, бича жителей больших городов.

С другой стороны, некоторые участники опроса заявили, что дома чувствуют себя «в ссылке» и им не хватает личных контактов с руководством.

«Поймать взгляд босса для некоторых людей - это главное в жизни. Когда это вместо них делает кто-то другой, они чувствуют тревогу и беспокойство. В этом недостаток удаленной работы для сотрудников и для менеджеров», - указывает профессор.

Перечисляя недостатки работы на дому, он отметил, что она порождает неравенство возможностей между обитателями просторных и тесных жилищ и между мужчинами и женщинами.

«В академической сфере, где я работаю, уже резко сократилось количество журнальных публикаций, авторами которых являются женщины. Очевидная причина заключается в том, что женщины, находясь дома, больше занимаются детьми и хозяйством», - говорит он.

Молодые сотрудники не смогут перенимать опыт старших, уйдут в прошлое неформальные разговоры, во время которых рождалось так много хороших идей, сожалеет Брюс Дейсли, автор «Радости труда».

«Если об этом специально не подумать, компании заодно с офисами избавятся от многих чудесных вещей, сделавших работу творческой и продуктивной», - говорит он.

Сейчас большинство британских офисных работников работает из дома вынужденно. По мере возвращения правительство рекомендует сдвигать смены, чтобы в помещении одновременно находилось меньше людей, организацию одностороннего движения между определенными точками офиса, принесенные с собой ланчи вместо столовых, а также двухметровую дистанцию.

Но вне зависимости от того, станет ли работа на удалении временным явлением - или останется с нами навсегда, многие уже скучают по офисной жизни.

«Деловые встречи было принято ругать. Но, Боже мой, как же мне хочется посидеть за настоящим столом с живыми людьми и тарелкой печенья!» - говорит Люси Келлоуэй.

Как работать удаленно при полной занятости

В 2015 году менеджеры онлайн-стартапа Buffer закрыли офис в Сан-Франциско, стоивший им 7 тыс. долларов в месяц - они поняли, что сотрудники могут делать всю работу из дому.

Сегодня команда из 90 человек разбросана по всему миру. Кто-то работает полную неделю, одновременно путешествуя по разным странам. Еще один сотрудник работал с борта круизного лайнера, хотя ему и мешали перебои с интернетом.

Сотрудники Buffer Энди Йейтс и Кэролин Копраш делятся опытом успешной работы на «удаленке».

1. Найдите способ поболтать с коллегами

«Мы организовали практику, при которой каждому из нас дают партнера, с которым можно поговорить один или два раза в неделю. А еще мы создали канал в Slack под названием "кулер для воды", где можно о чем-то потрепаться», - говорит Энди.

2. Посвящайте коллег в свои дела

«Раньше можно было неожиданно открыть для себя что-то новое, просто пообщавшись с кем-нибудь за ланчем или в комнате отдыха. Теперь этим надо заниматься целенаправленно и это требует времени и усилий. Например, одна из наших коллег, Николь, раз в неделю прочесывает деловую переписку всей компании и выуживает оттуда интересные вещи», - говорит Кэролин.

«Это большая работа. Но она помогает быть в курсе дела, работая в компании, где люди разъединены и не собираются, чтобы поесть вместе».

В Buffer также принято записывать групповые видеочаты и рассылать их тем коллегам, кто не мог участвовать из-за разницы часовых поясов.

3. Иногда встречайтесь лично

«Каждый год мы собираемся где-то всей командой и общаемся, в том числе разбившись на группы по направлениям работы. К сожалению, в этом году сбор в Греции не состоялся из-за коронавируса», - говорит Энди.

Те, кто работает в одной стране или соседних странах, могут видеться и чаще. И обязательно кто-нибудь встречается лично с каждым новым сотрудником.

4. Свобода в пределах разумного

«Эксперимент с переходом на абсолютно свободную структуру, без начальников и подчиненных, имел катастрофические последствия. Мы думали, что люди станут работать лучше, если представить каждому полную свободу, но убедились, что от менеджеров есть значительная польза. Когда мы попытались от них избавиться, все рухнуло. Людям нужно от кого-то получать задания и регулярно отчитываться», - рассказала Кэролин.