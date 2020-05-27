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  27 мая 2020
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Пассажирский поезд Ташкент — Андижан — Ташкент возобновил работу

CentralAsia (UZ) -  Начиная с 26 мая текущего года возобновлено движение пассажирского поезда № 62/61 сообщением Ташкент - Андижан - Ташкент.

По данным пресс-службы АО «Узжелдорпасс», движение поездов осуществляется в соответствии с Временным порядком организации железнодорожных перевозок на местных направлениях в период карантина, утвержденным Республиканской специальной комиссией.

Как отмечается, пассажиры могут приобрести билеты в железнодорожных билетных кассах, а также в электронном виде. Перед отбытием каждому пассажиру необходимо заполнить маршрутный лист и строго соблюдать установленные правила санитарной гигиены.

В Узбекистане с 18 мая восстановлено железнодорожное сообщение между Ташкентом и регионами. Заходя на территорию железнодорожных вокзалов и железнодорожных станций, все пассажиры обязаны быть в одноразовых медицинских защитных масках и перчатках.

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