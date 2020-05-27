Монголы отметят три государственных праздника в июне

CentralAsia (MNG) -

У монголов теперь будет три дня государственных праздников в июне. В первый день месяца страна отмечает Международный день защиты детей.





С этого года страна Центральной Азии будет отмечать День Будды как национальный праздник в соответствии с поправками в законе о государственных праздниках. День Будды, также известный как Пурнима и Весак, приходится на 15-й день первого месяца лета, согласно буддийскому календарю. В 2020 году Праздник тысячи подношений (Дончод хурал), посвященный рождению, просветлению и уходу в нирвану Будды Шакьямуни отпразднуют 5 июня.





Весак (тиб., монг. — Сага Дава, Дончод хурал) — один из главных буддийских праздников. В переводе с тибетского языка означает «Праздник тысячи подношений».





Этот общебуддийский праздник отмечают в день полнолуния первого летнего месяца лунного календаря, который выпадает на конец мая — начало июня григорианского календаря. Индийское название этого месяц — санскр вишакха, пали весак — закрепилось и за этим праздником.





Считается, что в этот день в разные годы произошло три величайших события: рождение (Джаянти) Будды, достижение им полного Просветления (Бодхи) в 35 лет и уход в Паринирвану в 80 лет.





В этом году Монголия проведет свои парламентские выборы 24 июня. День голосования был объявлен государственным праздником.



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