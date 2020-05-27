Москва готова к поэтапной отмене ограничений, - Роспотребнадзор

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CentralAsia (CA) - Руководитель московского управления Роспотребнадзора Елена Андреева заявила, что столица готова к первому и второму этапам выхода из ограничений по коронавирусу, пишет РИА Новости.

По ее словам, есть три показателя, позволяющие городу отменять режим самоизоляции: коэффициент распространения инфекции (он должен быть менее единицы на протяжении 70 дней), наличие свободного коечного фонда и показатель тестирования населения (384 человека на 100 тысяч).



«Индекс распространения инфекции в Москве составляет 0,85. Москва абсолютный лидер по тестированию», — сказала Андреева, добавив, что хотя ситуация с коронавирусом в столице — самая напряженная по стране, но она уже полностью под контролем.



Глава управления отметила, что есть еще два важных показателя — уровень летальности и регистрация внебольничных пневмоний. По ее словам, ситуация по летальности в Москве составляет 1,1%, в основном это люди старше 65 лет.



«Мы рассчитываем, что если все будет так, как сегодня видим по снижению темпов прироста и общего количества заболевания, то мы сможем все-таки перейти к этапу выхода на открытие объектов — как указано в рекомендациях Роспотребнадзора: служб быта, оказание услуг населению и, может быть, все-таки прогулки и выход на свежий воздух для детей и пожилых людей», - сказала Андреева.