Уроженка Узбекистана в Самаре зарезала своего мужа и легла спать

Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) - 53-летняя уроженка Узбекистана, которая убила своего мужа в квартире на улице Черемшанской в Самаре, приговорена к четырем с половиной годам колонии общего режима.



Как сообщает прокуратура Кировского района Самары, женщина поссорилась со своим мужем в ночь на первое января этого года.

В ходе ссоры она нанесла ножевое ранение кухонным ножом супругу в бедро. Затем жена отправилась спать, а муж истек кровью и умер.

Как установила судебная экспертиза, его смерть наступила в результате слепого колото-резаного ранения правого бедра с повреждением правой бедренной артерии.

Приговор жене-убийце пока не вступил в силу, сообщает прокуратура Кировского района Самары.