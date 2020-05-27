Уроженка Узбекистана в Самаре зарезала своего мужа и легла спать

- Узбекистан, происшествия
- 15:33, 27 мая 2020
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CentralAsia (UZ) - 53-летняя уроженка Узбекистана, которая убила своего мужа в квартире на улице Черемшанской в Самаре, приговорена к четырем с половиной годам колонии общего режима.
Как сообщает прокуратура Кировского района Самары, женщина поссорилась со своим мужем в ночь на первое января этого года.
В ходе ссоры она нанесла ножевое ранение кухонным ножом супругу в бедро. Затем жена отправилась спать, а муж истек кровью и умер.
Как установила судебная экспертиза, его смерть наступила в результате слепого колото-резаного ранения правого бедра с повреждением правой бедренной артерии.
Приговор жене-убийце пока не вступил в силу, сообщает прокуратура Кировского района Самары.