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  27 мая 2020
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Уроженка Узбекистана в Самаре зарезала своего мужа и легла спать
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  53-летняя уроженка Узбекистана, которая убила своего мужа в квартире на улице Черемшанской в Самаре, приговорена к четырем с половиной годам колонии общего режима.

Как сообщает прокуратура Кировского района Самары, женщина поссорилась со своим мужем в ночь на первое января этого года.

В ходе ссоры она нанесла ножевое ранение кухонным ножом супругу в бедро. Затем жена отправилась спать, а муж истек кровью и умер.

Как установила судебная экспертиза, его смерть наступила в результате слепого колото-резаного ранения правого бедра с повреждением правой бедренной артерии.

Приговор жене-убийце пока не вступил в силу, сообщает прокуратура Кировского района Самары.

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  • Уроженка Узбекистана в Самаре зарезала своего мужа и легла спать
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