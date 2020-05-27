Пограничная служба Таджикистана завила, что на границе кыргызстанец открыл огонь в сторону гражданки Таджикистана

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CentralAsia (TJ) - Сегодня на таджикско-кыргызской границе кыргызстанец открыл огонь в сторону гражданки Таджикистана, сообщает пресс-служба Пограничных войск Государственного Комитета национальной безопасности Таджикистана.

«27 мая в 11:55 вопреки ранее подписанным соглашениям гражданин Кыргызстана Соат Бахтибеков, житель селения Куктош сельского джамоата Оксой открыл огонь в сторону гражданки Республики Таджикистан Муътабархонум Шароповой (Муътабархонуми Зухриддин), 1995 года рождения, жительницы махалли Кахир сельского джамоата Чоркух, работающей в семеноводческой бригаде №14 этого джамоата, в результате чего она получила ранение в правое предплечье.

Это действие гражданина Кыргызстана расценивается как попытка искусственной дестабилизации обстановки на линии государственной границы, которая может привести к ответной реакции со стороны приграничных жителей Республики Таджикистан в этой уязвимой зоне.

В настоящее время М.Шаропова госпитализирована и находится в состоянии средней тяжести в городской больнице. Соответствующие органы двух стран находятся на месте происшествия и ведут среди населения разъяснительную работу для нормализации ситуации», - говорится в заявлении.

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