Монголия приняла от ЮНЕСКО сертификат о приготовлении кумыса

CentralAsia (MNG) -

27 мая в Министерстве иностранных дел Монголии была организована церемония вручения сертификата «Традиционная техника изготовления айрага в хөхууре и связанных с ним обычаев», который был включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Эта монгольская техника приготовления айрага в хөхууре и связанные с ним обычаи (айраг — вид кумыса, хөхуур — сосуд из цельной воловьей кожи, изготовленный вручную).





Во время церемонии Д. Цогтбаатар, министр иностранных дел и председатель Национальной комиссии Монголии по делам ЮНЕСКО, вручил свидетельство о включении «Традиционной техники изготовления айрага в хөхуур и связанных с ней обычаев» в Репрезентативный список нематериальной культуры Наследия человечества ЮНЕСКО, Ё. Баатарбилэгу, министру образования, культуры, науки и спорта и представителям соответствующих организаций, таких как Г. Энхбат, директор Национального центра культурного наследия Б. Тайванжаргал, исполнительный директор «Айргиин Нутгаар» НПО и Н.Уртнасан, глава Фонда охраны природы и наследия.





Традиционная техника изготовления айрага в хөхууре и связанные с ней обычаи стали 15-м по счёту элементом, внесенным Монголией в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Решение об этом принято на 14-й сессии ежегодного заседания Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, прошедшей 11 декабря 2019 года в городе Богота, Колумбия.





С момента присоединения к Конвенции ЮНЕСКО об охране нематериального культурного наследия 2003 года в общей сложности 15 культурных элементов Монголии были включены в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества и Список нематериального культурного наследия, нуждающихся в срочном Сохранение в 2008-2019 гг.





Самый любимый напиток монголов это айраг (кумыс). У каждой провинции Монголии есть свой рецепт и самым лучшим считается айраг сомона Могод, аймак Булган.





Этот маленькое село прославилось своем вкусным айрагом по всей Монголии.





Монгольский айраг или кумыс – кисломолочный напиток из кобыльего молока. Айраг пенистый, беловатого цвета, вкус – приятный, освежающий, кисловато-сладкий. Айраг признан полезным общеукерпляющим средством. В Монголии айраг пьют все: от малышей до стариков.





Впервые готовить айраг начали кочевые племена Монголии. Французский монах и миссионер XIII века Гийом де Рубрук, рассказывая о своём путешествии в Монгольскую Империю в 1253 году, первым подробно описал приготовление, вкус и действие айрага или кумыса, не вполне верное, но позволяющее составить некоторое представление о напитке.

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