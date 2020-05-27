Монголка выбрана как молодой партнер Всемирной академии наук

CentralAsia (MNG) -

Доктор Ц.Мөнхцэцэг, исследователь лаборатории экологии растений и растительных ресурсов в Ботаническом саду Монголии, была выбрана молодым партнером Всемирной академии наук (TWAS). Всемирная академия наук (англ. The World Academy of Sciences, TWAS) — позиционирующая себя как глобальная академия наук организация, базирующаяся в городе Триесте, Италия.





TWAS выбирает лучших ученых, которые внесли ценный вклад в развитие науки и достижение высоких международных стандартов в качестве пожизненных членов, а талантливых молодых исследователей - в TWAS Young Affiliates.





Ежегодно TWAS отбирает до 25 исследователей из развивающихся стран в возрасте до 40 лет с минимум 10 международными публикациями сроком на пять лет.





В качестве научного сотрудника доктор Ц.Мөнхцэцэг более 10 лет работала с командой ведущих исследователей во всемирно известных исследовательских центрах и университетах, в том числе в Academia Sinica из Тайваня, Калифорнийском университете и Токийском университете.





Ее исследовательские работы были опубликованы в ведущих международных журналах в области растений, таких как New Phytologist, Physiology Plant, Plant Journal, и в других научных журналах, таких как Scientific Reports и Journal of Biological Chemistry.





Отобранные молодые члены приглашаются для участия в общих конференциях и совещаниях Всемирной академии наук и поддерживают участие молодых исследователей из страны в мероприятиях, тренингах и программах, организуемых Академией. По истечении пятилетнего срока действия партнерского статуса статус «Молодой партнер» изменится на «Молодой выпускник TWAS».





Доктор Т. Аззаяа, научный сотрудник Института химии и химической технологии Академии наук Монголии, также была выбрана молодым партнером в 2017 году.

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