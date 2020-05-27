Граждане Туркменистана не могут отправить деньги застрявшим за границей родственникам

CentralAsia (TM) - Застрявшие по время пандемии за границей сотни трудовых мигрантов из Туркменистана не могут получить денег с родины, потому что власти не дают разрешения на это. Об этом сообщает издание «Хроники Туркменистана».

21 мая сайт «Гундогар» сообщал, что власти Туркменистана разрешили гражданам страны, застрявшим за границей из-за закрытия авиасообщения после начала пандемии коронавируса, снять со своих банковских карт по $500, предварительно купив их за манаты по госкурсу.

Как сообщают «Хроники Туркменистана», 20 мая в консульский отдел МИД пригласили родственников получавших лечение в Индии граждан Туркменистана, чтобы они могли подать заявление на перевод. Там людям пообещали, что в ближайшие дни им позвонят, и по списку они смогут прийти в офис Центробанка и перевести разрешенную сумму. Она будет пересчитана по госкурсу и поступит на указанную банковскую карту. Однако людям не перезвонили. Когда они сами связались с МИДом, выяснилось, что по $300 можно перевести только на счета тех людей, которые поехали на лечение за рубеж по направлению Министерства здравоохранения и медицинской промышленности.

Из-за сложности получения этой бумаги, возможности перевести деньги туркменистанцам за границу, о которой ранее сообщало издание, практически ни у кого нет. В этой связи оставшиеся за границей граждане Туркменистана по-прежнему лишены возможности получить перевод.

По данным издания, послабление относится только к гражданам Туркменистана, находившимся за границей в краткосрочных частных и туристических поездках и не касается резидентов иностранных государств, а также студентов и трудовых мигрантов.