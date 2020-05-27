В Казахстане от коронавируса выздоровели еще 77 человек

CentralAsia (KZ) - Из больниц Казахстана выписаны еще 77 пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Всего с начала пандемии в стране от коронавируса вылечились 4746 человек.
Разбивка по регионам выглядит следующим образом:
- Алматы – 1345;
- Нур-Султан – 979;
- Западно-Казахстанская область – 264;
- Атырауская область – 262;
- Шымкент – 232;
- Кызылординская область – 232;
- Карагандинская область – 204;
- Туркестанская область – 189;
- Алматинская область – 180;
- Актюбинская область – 175;
- Жамбылская область – 173;
- Павлодарская область – 148;
- Мангистауская область – 114;
- Акмолинская область – 106;
- Костанайская область – 60;
- Восточно-Казахстанская область – 50;
- Северо-Казахстанская область – 33.