В Казахстане от коронавируса выздоровели еще 77 человек

CentralAsia (KZ) - Из больниц Казахстана выписаны еще 77 пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Всего с начала пандемии в стране от коронавируса вылечились 4746 человек.

Разбивка по регионам выглядит следующим образом:

- Алматы – 1345;

- Нур-Султан – 979;

- Западно-Казахстанская область – 264;

- Атырауская область – 262;

- Шымкент – 232;

- Кызылординская область – 232;

- Карагандинская область – 204;

- Туркестанская область – 189;

- Алматинская область – 180;

- Актюбинская область – 175;

- Жамбылская область – 173;

- Павлодарская область – 148;

- Мангистауская область – 114;

- Акмолинская область – 106;

- Костанайская область – 60;

- Восточно-Казахстанская область – 50;

- Северо-Казахстанская область – 33.

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