В Узбекистане выявили ещё 22 новых случаев коронавируса. Всего 3355

- Узбекистан, общество
- 17:55, 27 мая 2020
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CentralAsia (UZ) - По состоянию на 16:30 часов 27 мая количество зарегистрированных случаев коронавирусных инфекций в Узбекистане составляет 3355 (+22).
По данным Минздрава, 5 новых случаев было выявлено в Ташкенте, 4 в Ташкентской области, 2 в Карантинном центре в Ташкентской области, а остальные 11 были среди граждан, находящихся на карантине.
Из них 16 пациентов - это граждане, недавно прибывшие из-за рубежа, а остальные 6 - помещенные в карантин в нашей стране из-за контакта с людьми, инфицированными коронавирусом.
В настоящее время в стране полностью выздоровели 2659 (+23) человек с коронавирусной инфекцией.