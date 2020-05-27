Из-за дефицита муки власти Туркменистана усиливают охрану посевов пшеницы

CentralAsia (TM) - Перед стартом зерноуборочной кампании региональные хякимы (главы администрации) в Дашогузском, Лебапском и Марыйском велаятах Туркменистана дали указания по усилению охраны посевов пшеницы и предотвращению случаев воровства зерна как самими арендаторами-земледельцами, так и в процессе его перевозки, хранения и переработки. Об этом сообщили 27 мая источники turkmen.news из этих регионов.

По информации источников, эти меры предприняты для того, чтобы не допустить хищения зерна местным населением, которое с конца прошлогодней косовицы хлебов испытывает острый дефицит хлеба и муки, часами простаивает в очередях у государственных магазинов.

В этрапах в рамках подготовки к предстоящей уборке пшеницы сейчас идет тотальная проверка состояния посевов, зерноуборочных комбайнов, автомашин и тракторных прицепов, заготовительных пунктов и складских помещений. Проверку проводят комиссии из областного центра. Задача — не допустить потерь и, самое главное, хищений зерна в период обмолота, в пути следования и в местах хранения, отмечает издание.

Комиссия из велаята формирует на местах уборочно-транспортные группы из числа комбайнеров, водителей грузового транспорта, представителя заготовительной организации. В состав группы также включается представитель правоохранительных органов – сотрудник МВД или МНБ, в чьи задачи входит контроль за каждым арендатором, комбайнером, водителем, работником заготпункта, чтобы ни на одном звене производственной цепочки никто не смог украсть зерно.

До этого радио «Азатлык» сообщило о том, что посевы пшеницы в Лебапском велаяте охраняют сотрудники МНБ.