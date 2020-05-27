[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 мая 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Из-за дефицита муки власти Туркменистана усиливают охрану посевов пшеницы

CentralAsia (TM) -  Перед стартом зерноуборочной кампании региональные хякимы (главы администрации) в Дашогузском, Лебапском и Марыйском велаятах Туркменистана дали указания по усилению охраны посевов пшеницы и предотвращению случаев воровства зерна как самими арендаторами-земледельцами, так и в процессе его перевозки, хранения и переработки. Об этом сообщили 27 мая источники turkmen.news из этих регионов.

По информации источников, эти меры предприняты для того, чтобы не допустить хищения зерна местным населением, которое с конца прошлогодней косовицы хлебов испытывает острый дефицит хлеба и муки, часами простаивает в очередях у государственных магазинов.

В этрапах в рамках подготовки к предстоящей уборке пшеницы сейчас идет тотальная проверка состояния посевов, зерноуборочных комбайнов, автомашин и тракторных прицепов, заготовительных пунктов и складских помещений. Проверку проводят комиссии из областного центра. Задача — не допустить потерь и, самое главное, хищений зерна в период обмолота, в пути следования и в местах хранения, отмечает издание.

Комиссия из велаята формирует на местах уборочно-транспортные группы из числа комбайнеров, водителей грузового транспорта, представителя заготовительной организации. В состав группы также включается представитель правоохранительных органов – сотрудник МВД или МНБ, в чьи задачи входит контроль за каждым арендатором, комбайнером, водителем, работником заготпункта, чтобы ни на одном звене производственной цепочки никто не смог украсть зерно.

До этого радио «Азатлык» сообщило о том, что посевы пшеницы в Лебапском велаяте охраняют сотрудники МНБ.

print
  • Четверо курсантов выздоровели и выписаны из НИЦИЗ, - Минздрав Монголии
  • Фото — В Китае создали виртуального ведущего новостей
  • В Туркменистане открылась выставка «Белый город – Ашхабад»


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com