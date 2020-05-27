Жара в Узбекистане побила рекорд 16-летней давности

CentralAsia (UZ) - Начиная с прошедших выходных, по территории Узбекистана установилась очень жаркая погода. Температура воздуха росла день ото дня, и вчера, 26 мая достигала 35-39°, по югу 39-40°. Самые высокие температуры наблюдались по Каракалпакстану, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областям, там жара в дневные часы достигала 40-42°, в отдельных пустынных районах до 44°, сообщил "Узгидромет".



Такие значения температуры нехарактерны для конца мая в Узбекистане. Практически во всех регионах республики был перекрыты температурные рекорды этого дня.

По северу Узбекистана местами были установлены новые рекорды максимальной температуры для всего месяца. По данным большинства метеорологических станций Каракалпакстана и Хорезмской области, таких высоких майских температур, как 26 мая 2020 года, ранее никогда не наблюдалось.

В Ташкенте, например, самая высокая температура в мае 39,9°, была зафиксирована в 1902 году. За последние 20 лет самая высокая майская температура 38,6° наблюдалась в 2004 году. В остальные годы этого тысячелетия в самые теплые годы температура в мае в Ташкенте поднималась не выше 37°.

В Нукусе абсолютный максимум температуры в мае за все годы наблюдений составляет 41,3°.

По югу республики значения температуры в конце мая в этом году, скорее всего, не дотянут до своих рекордных значений, которые в самые жаркие годы достигали 43-44°, отмечают синоптики.

До конца мая по всей республике сохранится сухая и преимущественно малооблачная погода. Усиление ветра до 15-20 м/с возможно лишь по северу и пустынной зоне республики. Температура воздуха будет в пределах 34-39°, по северу, югу и пустынной зоне до 40-42°. 29-30 мая по сравнению с остальными днями температура незначительно снизится (на 2-3°), но останется в тех же пределах. В начале июня существенных изменений в погоде не произойдет.