Специалисты стран Центральной Азии получают новые знания по управлению природными ресурсами не выходя из дома

CentralAsia (UZ) - По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), пастбищные угодья, занимающие от 77 до 95 процентов всех сельскохозяйственных угодий в регионе, должным образом не управляются и, следовательно, подвергаются деградации. Более 88 процентов пашни в Кыргызстане и 97 процентов сельскохозяйственных земель в Таджикистане подвержены эрозии. В Казахстане пострадало 66 процентов пашни, в Туркменистане и Узбекистане этот показатель достигает 80 процентов.

Поэтому, 26 мая впервые в практике регионального проекта за экранами своих компьютеров собралось почти 100 ученых, специалистов в области землепользования и изменения климата, исследователей, представителей государственных структур, негосударственного сектора, университетов и ассоциаций из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Основная цель уникального тренинга, который проводит профессор Элеонора Милн из Государственного Университета Колорадо (США), состоит в том, чтобы помочь участникам освоить современные программы, помогающие подсчитать объемы выбросов парниковых газов в сельском хозяйстве с помощью Carbon Benefit Project (CBP) Tool (Инструмента углеродных выгод).

Углерод, содержащийся в почве, имеет решающее значение для здоровья почвы, плодородия и экосистемных услуг, включая производство продуктов питания. Однако вырубка лесов, деградация почвы и неэффективные сельскохозяйственные практики приводят к потерям почвенного углерода и выбросам парниковых газов в атмосферу.

«Данный инструмент, утвержденный Глобальным Экологическим Фондом и Рамочной Конвенцией ООН по Изменению Климата, предоставляет возможность производить точные расчеты о выбросах парниковых газов в атмосферу в сфере деятельности сельского хозяйства - отметил Махмуд Шаумаров, Региональный координатор программы ИСЦАУЗР-2, приветствуя участников онлайн тренинга. «Эти расчеты критически важны, чтобы страны Центральной Азии обладали точными данными о динамике баланса CO2 и тем самым могли проводить оценку, мониторинг и принимать необходимые меры для сокращения его выбросов в ближайшие время.

«Точные данные о парниковых выбросах играют ключевую роль в процессе принятия эффективных решений в сельском хозяйстве, включая государственные инвестиции в устойчивое управление земельными, водными, биологическими и лесными ресурсами и поэтому мы рассматриваем модель Carbon Benefits Project в качестве очень важного, доступного и полезного для региона инструмента» - подчеркнул он.

Расчет выбросов ПГ от сельского, лесного хозяйства и землепользования всегда был очень сложной, дорогой и трудоемкой задачей. Поэтому Университет штата Колорадо разработал онлайн-инструменты, которые помогают специалистам делать это.

Тренинг в цифровом формате, включая практические упражнения и домашние задания для участников, продлится до конца недели.