«Я не имею право заболеть?». Рамзан Кадыров прокомментировал сообщения о своей болезни

CentralAsia (CA) - Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал сообщения о своей болезни.

Ранее в СМИ сообщали, что у Кадырова якобы заподозрили коронавирус и он находится в больнице в Москве. Руководитель регионального оперштаба по противодействию коронавирусу Магомед Даудов позднее опроверг данную информацию, заявив, что Кадыров здоров, то, что пишут и говорят о нем, — это все неправда.



«Если даже я заболел, в мире миллионы людей заражены коронавирусом, десятки тысяч умерли, я что, не человек? Не имею право заболеть? Не имею права поставить капельницу и поднять иммунитет, гемоглобин? Я абсолютно здоровый человек», - сказал Рамзан Кадыров в прямом эфире в Инстаграмм в аккаунте своего помощника Ахмеда Дудаева.