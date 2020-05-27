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  27 мая 2020
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«Я не имею право заболеть?». Рамзан Кадыров прокомментировал сообщения о своей болезни

CentralAsia (CA) -  Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал сообщения о своей болезни.

Ранее в СМИ сообщали, что у Кадырова якобы заподозрили коронавирус и он находится в больнице в Москве. Руководитель регионального оперштаба по противодействию коронавирусу Магомед Даудов позднее опроверг данную информацию, заявив, что Кадыров здоров, то, что пишут и говорят о нем, — это все неправда.

«Если даже я заболел, в мире миллионы людей заражены коронавирусом, десятки тысяч умерли, я что, не человек? Не имею право заболеть? Не имею права поставить капельницу и поднять иммунитет, гемоглобин? Я абсолютно здоровый человек», - сказал Рамзан Кадыров в прямом эфире в Инстаграмм в аккаунте своего помощника Ахмеда Дудаева.



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