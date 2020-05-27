Мэр Москвы продлил режим самоизоляции

CentralAsia (CA) - Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 14 июня режима самоизоляции, пропускного режима и других ограничительных мер. Об этом сообщает РИА Новости.

Запрещаются спортивные, зрелищные, публичные и другие массовые мероприятия.



Таким образом, в городе по-прежнему не могут работать рестораны, кафе, бары и другие заведения общепита, за исключением обслуживания на вынос и доставки.

Остаются закрытыми и салоны красоты, парикмахерские, СПА-центры, бани.



Ранее сегодня Собянин сообщил, что с 1 июня в столице откроются непродовольственные магазины, а также центры по оказанию услуг, не требующие длительного присутствия клиента: прачечные, химчистки, ремонтные мастерские.