«Пандемические выборы»: расходы на голосование в Монголии растут

CentralAsia (MNG) -

Однако Монголия последует примеру Южной Кореи на парламентских выборах в условиях пандемии. Таких выборов, как в Южной Корее в этом году, мир еще не знал.

Однако Монголия последует примеру Южной Кореи на парламентских выборах в условиях пандемии. Таких выборов, как в Южной Корее в этом году, мир еще не знал.