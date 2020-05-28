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  28 мая 2020
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«Пандемические выборы»: расходы на голосование в Монголии растут

CentralAsia (MNG) -  

Пандемия наносит ущерб выборам по всему миру. Из-за Covid-19 Великобритания, Франция, Северная Македония и Сербия уже отложили голосование разного рода.

Однако Монголия последует примеру Южной Кореи на парламентских выборах в условиях пандемии. Таких выборов, как в Южной Корее в этом году, мир еще не знал.

В апреле, несмотря на пандемию Covid-19, в стране состоялись парламентские выборы.

Избиратели приходили на участки в масках и стояли минимум в метре друг от друга. Им меряли температуру, затем дезинфицировали руки. Только после всех этих процедур они получали бюллетень и могли проголосовать - надев резиновые перчатки. Успешно проведя первые национально-демократические выборы после распространения Covid-19, Южная Корея предоставила модель для других демократических избирательных процессов и возможный противовес тем, кто считает, что демократические системы потерпят неудачу под тяжестью бремени общественного здравоохранения, налагаемого вирусом.

Монголия проведет свои парламентские выборы 24 июня. В среду (27 мая) кабинет министров Монголии утвердил дополнительный бюджет в размере 2 млрд. 496 млн.тугриков или примерно $900 тыс. на стерилизацию избирательных участков и предоставление защитной одежды для работников избирательных участков. Деньги поступают из государственного резервного фонда.

На сегодняшний день в Монголии зарегистрировано 148 подтвержденных случаев коронавируса; все они завозные; локальных передач не зафиксировано.
Коронавирус в Монголии
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